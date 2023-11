Cena in ricordo di Sara. Presente la famiglia Scimmi

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne domani la sezione della Lega di Castelfiorentino ha organizzato un evento al ristorante Il Tulipano. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione "Sara nel cuore, Sara per il cuore", nata per ricordare Sara Scimmi e continuare a chiedere giustizia per la sua morte. All’iniziativa saranno presenti i genitori e la sorella di Sara, Rubina Baldecchi, responsabile del dipartimento Pari opportunità Lega Toscana e Cecilia Cappelletti, responsabile Enti locali Lega della provincia di Firenze. Il costo della cena di 25 euro. Per prenotazioni whatsapp 3476931792 oppure direttamente al ristorante