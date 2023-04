Cecilia Rossi racconta Sophie Germain

MONTELUPO

Penultimo appuntamento domani alle ore 17.30 al Mmab di Montelupo con la rassegna “Declinazioni Femminili“, promossa dal Comune di Montelupo e dedicata in questa sua fase all’argomento “Donne e Scienza“. In questo incontro il focus sarà sulla figura di Marie Sophie Germain, una delle menti matematiche più brillanti del suo tempo, costretta a fingersi uomo per potersi iscrivere al Politecnico di Parigi, interdetto allora alle donne.

Alla biblioteca montelupina, direttamente da Parma, sarà ospite la giovane professoressa di matematica Cecilia Rossi (nella foto), che alla scienziata francese ha dedicato la propria tesi di laurea, e che proprio a fine febbraio ha pubblicato il saggio a lei dedicato, dal titolo “Sophie Germain. Libertà, uguaglianza e matematica“ per la casa editrice L’Asino d’oro edizioni. Subito dopo il suo intervento ci sarà la lettura scenica "Lo studio di Sophie", rappresentato da Simona Peruzzi, autrice del testo originale, e da Riccardo Zini.

L’entrata è gratuita e per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 1590301 o scrivere una email a [email protected] La rassegna si concluderà giovedì 27 aprile con “Donne e Scienza: oggi e nel passato“, a cura della professoressa Paola Gavoni.