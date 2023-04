C’è un fuorilegge nella foresta di San Vivaldo Lo sceriffo con i bambini dovranno arrestarlo

Nella foresta di San Vivaldo si aggirano dei fuorilegge che lo sceriffo di Montaione cerca di arrestare, ce la farà? Per scoprirlo serve iscriversi all’iniziativa "San Vivaldohood", un gioco di ruolo ispirato alla storia di Robin Hood in cui tanto la contea britannica di Nottingham che la foresta di Sherwood vengono identificati con i luoghi intorno al sacro monte conosciuto anche come la "Gerusalemme di Toscana". L’attività (massimo 150 posti) si svolgerà a partire dalle ore 15 ed riservata a bambini dai sei ai dodici anni di età. È quindi obbligatoria l’iscrizione da effettuare chiamando i numeri di telefono 331 3047186 (Graziana) o 333 2853759 (Carla).