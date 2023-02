"C’è rischio che diventi bivacco" Ordinata la messa in sicurezza

L’immobile risulta aperto, si legge nell’ordinanza del sindaco Spinelli, all’esterno sono presenti tre bombole del gas "presumibilmente utilizzate dalle persone all’interno della casa". All’esterno sono presenti rifiuti. Il primo cittadino ha ordinato la messa in sicurezza degli accessi per evitare l’intrusione al suo interno da parte di estranei, oltre al ripristino delle condizioni igieniche preesistenti per evitare che l’immobile "possa essere utilizzato come luogo di bivacco o base per attività illecite". L’edificio – si apprende dal documento – si trova nell’area collinare delle Cerbaie, una zona sottoposta da tempo a particolari azioni di sorveglianza e pattugliamento di contrasto alla criminalità e pertanto. Inoltre – si legge – "la presenza di rifiuti di carta e cartone sparsi nell’abitazione, l’utilizzo del camino ma anche di braceri temporanei per riscaldarsi potrebbe causare l’innesco di un incendio, come quello già avvenuto nel luglio 2022" in una strada nelle vicinanze. La situazione è emersa nei giorni scorsi, a seguito dell’azione di sorveglianza e pattugliamento anti spaccio della polizia municipale che ha inviato una relazione informativa anche ai competenti uffici comunali riguardo a quanto riscontrato all’interno dell’immobile.