C’è Marco Masini alla BeGo Night a Castelfiorentino

CASTELFIORENTINO

Ufficiale un altro ospite della BeGo Music Academy, in programma dal 5 all’8 ottobre a Castelfiorentino. Dopo Alex Britti, annunciata per il primo appuntamento della “BeGo Night - Due chiacchiere con...“ di giovedì prossimo, ecco infatti Marco Masini. Lo scorso anno il cantautore e pianista fiorentino ha sorpreso i partecipanti dell’accademia con una masterclass speciale, quest’anno tornerà venerdì 6 ottobre al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, come ospite del secondo appuntamento con la “BeGo night - Due chiacchiere con....“ , in cui racconterà un po’ di se ai partecipanti e a tutta la platea del teatro valdelsano. I biglietti per le serate sono già disponibili in biglietteria e on line.

La BeGo Music Academy, ideata da dal maestro Diego Calvetti, è una full immersion di masterclass di addetti ai lavori del settore musicale. È un’occasione di incontro e confronto per autori, cantautori ed artisti ancora alle prime esperienze, che vogliono percorrere la strada della musica nel loro presente e futuro. I partecipanti potranno infatti far ascoltare il proprio progetto artistico ed avere un feedback immediato ed un confronto con i docenti presenti. Uno staff numeroso e di grande esperienza sarà a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Non è assolutamente una competizione, ma un confronto formativo.