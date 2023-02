C’è l’intesa con il Ministero Visite gratuite al Castello

Chi non lo conosce ora non ha più scuse: il Castello di Coiano apre le sue porte alle visite gratuite. E’ stata siglata una convenzione tra il Ministero della Cultura e la proprietà dell’immobile su quello che può definirsi uno degli edifici di maggior pregio del patrimonio culturale e ambientale disseminato lungo la via Francigena in Valdelsa. In prossimità della Pieve di Coiano, il Castello rappresenta una delle “soste” descritte da Sigerico nel suo viaggio avvenuto nel 990 d.c. (da cui è scaturito l’itinerario “ufficiale” della Francigena) e conserva ancora alcune caratteristiche tipiche dell’antica fortificazione di origine medioevale, come le due Torri angolari. In passato ha ospitato personalità famose, come l’imperatore Arrigo VI e il Papa Giulio II della Rovere.

Secondo quanto stabilito nella convenzione, il Castello di Coiano sarà aperto a visite gratuite il lunedì e martedì di ogni mese (escluso agosto), in occasione delle festività nazionali e delle Giornate Europee del patrimonio (previste nel mese di settembre). Porte aperte dalle 10 alle 13 previa prenotazione al numero 0571.680185 (almeno quattro giorni prima). Si potranno visitare i locali più significativi del Castello, come l’atrio a piano terra, la cappella gentilizia, l’ampio salone con soffitto a legno, logge e terrazze panoramiche. "Un’intesa importante – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo, Claudia Centi – per valorizzare la struttura. Con questa convenzione si rimette il patrimonio a disposizione dei visitatori, semplici cittadini, turisti e in particolare dei pellegrini che anche nei giorni infrasettimanali percorrono l’antico tracciato. Una bella opportunità".