C’è la “Pizza dolce“ con musica, spettacoli e tante prelibatezze

MONTESPERTOLI

Delizie per il palato, tanta musica e spettacoli coinvolgenti. Al Circolo Arci di Martignana la “Sagra della Pizza Dolce” scalda i motori. Oltre ad una varietà di pizze salate e dolci, e una selezione di piatti tradizionali, ogni sera la sagra sarà allietata da concerti dal vivo a partire da quello di giovedì 7 settembre con la band Le Pande Gialle (ore 21). L’inaugurazione della sera precedente, mercoledì 6, è invece affidata all’incontro con il sindaco e la giunta comunale, un’opportunità per condividere momenti di convivialità e dialogo. Venerdì 8 alle 19 spazio invece all’attività fisica all’aria aperta con la “Pedalata sotto le Stelle” su un percorso di 17 km, mentre alle 21 ecco il coinvolgente rock acustico del gruppo In Dust, che spazia tra classici come Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Dave Matthews e Johnny Cash. Infine, per il gran finale di sabato 9 e domenica 10 si esibiranno prima Le Onde Sonore con balli di gruppo, liscio e ballabili e poi i “Vdm-Viola di Marte”, con una serata-tributo alla storia dei Pooh. Per informazioni e dettagli sul programma contattare il Circolo Arci di Martignana sulla pagina Facebook.