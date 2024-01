Cavalli sulla Francigena. Nel bosco delle Cerbaie

Un evento molto atteso si terrà nel fine settimana del 27 e 28 gennaio, a Fucecchio: torna la tradizionale benedizione degli animali e cavalli sulla Francigena. Due eventi in occasione della festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali, che ricorre il 17 di gennaio e che Fucecchio onora nell’ultimo fine settimana del mese. La benedizione di tutti gli animali avrà luogo domenica mattina durante la celebrazione della santa messa in piazza Vittorio Veneto, nel centro storico della città. Per gli amanti del cavallo e delle escursioni la festa inizia già da sabato con il ritrovo alle 8,30 al campo sportivo di Torre, la frazione collinare fucecchiese che si affaccia sull’area umida del Padule di Fucecchio. Da qui inizia un giro panoramico al quale parteciperà anche squadra di Carabinieri a cavallo per conoscere il paesaggio del padule e pranzo al sacco. A seguire è prevista l’escursione dei sentieri nei boschi delle Cerbaie.