Cavalli e corse storiche Summit in città per mettere le gambe ad una Fondazione

Una fondazione nazionale a sostegno delle corse storiche di cavalli. Se ne parlerà sabato nella sede della Fondazione Montanelli Bassi: Fucecchio ospiterà un incontro tra gli enti organizzatori di corse storiche di cavalli in vista della costituzione di una fondazione a tutela delle manifestazioni come palii, giostre e altre rievocazioni. Sono attesi i rappresentanti di tante città di Palio, non solo toscane, ma anche da altre regioni d’Italia, dalla Sardegna fino al Lazio. Prosegue quindi il percorso avviato nel 2019 proprio a Fucecchio quando molte associazioni e enti si ritrovarono per unire le proprie forze e promuovere un interlocuzione con il ministero dell’agricoltura. L’obiettivo è quello di difendere le tradizioni di ciascuno, condividendo regole che tutelano la salute degli animali. Nel lungo lavoro di concertazione che ha visto protagonisti gli enti organizzatori, suddivisi in tavoli tematici, è emersa la necessità di istituire un rapporto costante col ministero affinché siano valutate norme adeguate a questo tipo di eventi.

"E’ opportuno che le norme che regolano le corse storiche di cavalli – spiega l’assessore al palio di Fucecchio, Daniele Cei – nascano da un’interlocuzione tra i vari enti e il ministero in modo tale che le manifestazioni non siano snaturate nelle loro tradizioni. Il nostro mondo coinvolge molte professionalità sempre più specializzate nella cura degli equidi, è un vero e proprio comparto che impiega numerosi lavoratori in queste iniziative. Non esistono più corse irregolari, sono tutti eventi strutturati per i quali si chiede un riconoscimento ufficiale; per questo abbiamo deciso di costituire una fondazione che ci rappresenti in tutte le nostre sfaccettature, dalla tutela dell’immagine al welfare animale passando per i rapporti con il ministero che legifera su questo tipo di iniziative".