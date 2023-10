CastelloFobia. Quando la paura ti mette in gioco

CASTELFIORENTINO

Per la sua sesta edizione di fila a Castelfiorentino arriva CastelloFobia, la festa che si tiene in occasione della ricorrenza di Halloween. Martedì prossimo il centro storico sarà invaso da personaggi vestiti a tema horror, ci saranno ben quaranta postazioni da scoprire con una mappa liberamente, oppure (novità di questa edizione) l’"Escape Room all’aperto più paurosa di sempre". Organizzata da Trivia Aps con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e in collaborazione con numerose associazioni del territorio, la festa avrà inizio alle 18 con le prime due ore dedicate ai bambini che potranno divertirsi con il "truccabimbi" e a girare per i negozi che espongono il logo di "Castellofobia" presentandosi con la domanda: "Dolcetto o scherzetto?". A seguire, dalle 19 alle 21, la sezione "food", che interesserà piazza Gramsci, i bar e i ristoranti del centro, mentre alle 21 ci si potrà immergere in un’atmosfera da paura nella parte alta seguendo a piacimento le postazioni indicate nella "mappa", oppure partecipando all’"Escape room all’aperto", una sorta di "percorso personalizzato" risolvendo degli indovinelli che riguardano i personaggi di CastelloFobia. Ogni quesito risolto consentirà di individuare e quindi raggiungere la situazionepostazione "horror" corrispondente da cui riceverà un altro indovinello. Chi completerà la mappa con tutte le giuste risposte potrà ricevere un gadget allo stand di CastelloFobia. "Sono molto contento – esordisce il presidente di Trivia Aps, Michele Cucchiara – perché sia il nucleo storico che i nuovi arrivati si sono inseriti con entusiasmo nella troupe di CastelloFobia. Speriamo pertanto che si confermi l’affluenza già registrata in passato. Quest’anno ci avvaliamo della collaborazione di Avis, come simbolo della richiesta di donatori".

"CastelloFobia – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – è una delle feste che incontrano un forte gradimento all’interno della nostra comunità e non solo, perché tante persone vengono da fuori essendo ormai un appuntamento molto conosciuto e apprezzato in tutto l’Empolese Valdelsa".

Niccolò Pistolesi