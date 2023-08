Castello pensa già al voto Da Giannì e Centi a Giglioli La sfida potrà essere tutta al femminile

di Bruno Berti

Anche la roccaforte rossa della Valdelsa, d’accordo un po’ sbiadita come accade in tutta la zona, è nella necessità di trovare un nuovo candidato sindaco in vista delle amministrative dell’anno prossimo, che si terranno probabilmente a giugno. Il comune che ‘combatteva’, ai tempi del Pci, con Lamporecchio per il primato dei consensi di partito a livello nazionale (questione risolta considerando la ‘taglia’ delle due città, che per la diversità nel numero di abitanti non erano paragonabili) sta muovendo i primi passi, quelli felpati interni alle forze politiche, per individuare chi sostituirà il sindaco Falorni. E tra i primi nominativi c’è una maggioranza, ampia, di donne, sia per il centrosinistra sia per il centrodestra.

Prima di parlare di nomi, è opportuno guardare ai numeri forniti dai castellani in termini di consenso, sapendo che paragoni con l’oggi sono possibili, ma parlare di 4, o 9, anni fa nella politica attuale significa parlare di un evo fa, fra un Renzi nel pieno fulgore del suo potere e un Berlusconi che, nonostante la batosta del 2011, con le dimissioni del suo governo, aveva ancora filo da tessere. Infatti, i paragoni con le elezioni amministrative hanno un senso guardando a quelle del 2014 e del 2019, che a Castelfiorentino concretizzano l’era di Falorni.

Il dirigente del Pd divenne sindaco per la prima volta nel 2014 con il 70,87% dei suffragi, che si articolavano in un 60,13 del Pd a cui si aggiungeva la lista civica Cittadini a Sinistra con il 9,13% dei consensi. Gli avversari erano tre. Uno del centrodestra: Vincenzo Tricarico, Forza Italia, con l’11,87%, e Carlo Andrea Zini di Insieme per Cambiare, con tonalità civiche, che ottenne il 9,37. In lizza c’era anche Federica Zunino con Castello a sinistra, che ebbe il 9,50% dei voti. Nel 2019, il sindaco fu confermato con il 69,47% composto dal 56,56% del Pd, dal 6,95 della civica Noi per Castello e dal 5,94% di Cittadini a Sinistra. Il centrodestra, che presentava Susi Giglioli, ebbe il 21,6% con le liste Lega Salvini Premier, 18,5, e Insieme per Cambiare, 3,08. Il M5S, con Fabrizio Macchi, ottenne il 7,08%, mentre al candidato dei Verdi, Damiano Ghiozzi, andò l’1,85%.

In casa centrosinistra si può dire che il numero di dirigenti donne potenzialmente in lizza è preponderante, tanto che i maschi, sia detto con ironia, dovrebbero invocare le quote azzurre. Certo, adesso siamo agli inizi di una contesa che si risolverà solo tra qualche mese. Stando alle voci che si possono raccogliere negli ambienti del Pd, per la successione a Falorni si fanno i nomi di Francesca Giannì, assessore all’istruzione e segretaria del partito e del vicesindaco e assessore alla cultura Claudia Centi. Nel quadro, poi, non manca, anche se più defilata, Monica Salvadori, che ha un ruolo tutto politico, visto che è la capogruppo del Pd in consiglio comunale, oltre ad avere l’incarico di tesoriera della federazione Empolese Valdelsa del partito. Sul fronte maschile il nome gettonato è Gabriele Romei, presidente del consiglio comunale. Di primarie per ora non si parla, anche se, poiché si dovranno cercare alleanze più larghe, il ricorso al rito fondante del Pd potrebbe diventare necessario. Quindi, se così sarà, a livello di coalizione. Sul fronte del centrodestra nessuno si nasconde che il terreno su cui si dovrà operare è difficile: storicamente, ma anche oggi. Federico Pavese, coordinatore di zona di FdI, pensa che si dovrebbe partite da Susi Giglioli e dal lavoro che ha compiuto. "Naturalmente dovremo sentire cosa dice in proposito l’interessata, e muovendoci sempre nel quadro delle candidature a livello di zona e provinciale. Per le liste non abbiamo problemi, considerando che abbiamo a disposizione anche un buon numero di giovani".

(9-continua)