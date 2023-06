Castelfiorentino, esercitata l'opzione per l'apertura della quinta farmacia comunale

Il Comune di Castelfiorentino, si apprende, ha esercitato l’opzione per aprire la quinta farmacia sul territorio comunale. Lo si legge dal Burt regionale e l’amministrazione comunale avrà il diritto di prelazione per la sede e per l’autorizzazione all’apertura. L’esercizio dovrà entrare in attività entro sei mesi. Il sindaco Alessio Falorni conferma quest’intenzione politica dell’amministrazione, ma ancora dovrà essere sviluppato il progetto definitivo. Per ora sono tre le farmacie e si trovano nel capoluogo e una nella frazione di Granaiolo. La scelta, comunque, è carica di significati. Il ruolo sociale delle farmacie comunali è sempre stato centrale nel complesso panorama dei servizi socio-sanitari. La farmacia comunale ha spesso assolto, ed assolve tuttora, non solo al suo servizio fondamentale che è la dispensazione di farmaci ma anche consigli, attenzioni, attività di prevenzione ma, soprattutto, e forse prima di tutto – ha sottolinato più volte la rete nazionale della farmacie comunali – , ascolta ciò che il cittadino chiede, richieste a volte precise, a volte da interpretare. Infatti, proprio il moltiplicarsi delle comunicazioni sanitarie porta a fenomeni di confusione: il cittadino non sempre riesce a selezionare le tante informazioni che arrivano dal mondo dell’assistenza.