Castelfiorentino, 1,4 mln di euro in più per l'ex Montecatini

Un milione e 400mila euro in più per i lavori di riqualificazione dell’ex Montecatini. E’ la somma che il Governo, tramite il fondo extracosti, ha riconosciuto al Comune di Castelfiorentino per coprire l’aumento di costo dei materiali, dando però come scadenza perentoria per utilizzarli la fine di giugno. "Questo - spiega il sindaco Alessio Falorni - ha comportato un grande lavoro degli uffici e dei professionisti coinvolti per pervenire a un progetto di fattibilità immediato, capace di impegnare queste risorse e costituire una fase intermedia della trasformazione dell’area subito cantierabile". Il passaggio approvato in giunta e la fase intermedia corrispondono a un "entrocontenimento" della bonifica in un’area ben precisa del sito, che consentirà da subito di rendere disponibili alla cittadinanza il paraboloide e l’area antistante a parcheggio. "A settembre, salvo complicazioni, vi confermo che partiranno i lavori di demolizione sul sito", ha aggiunto Falorni.

La Montecatini sarà recuperata con un investimento complessivo di 8 milioni di euro, realizzato grazie ai fondi Pinqua del piano di rigenerazione urbana in arrivo dal Ministero. Il paraboloide di Nervi, intoccabile in quanto vincolato dalla Soprintendenza, sarà consolidato nel suo scheletro e trasformato in una piazza coperta, come nuova funzione all’interno del contesto urbano di Castelfiorentino. Il progetto è dell’architetto Tiziano Pucci. L’area dove sorge la ex Montecatini ospitava all’inizio del ‘900 una fabbrica di concimi chimici di proprietà Puccioni. Dal 1942 il complesso assunse una diversa denominazione e solo in seguito divenne Montecatini Edison grazie ad un progetto di costruzione del quale ancora oggi rimangono diversi edifici. L’inaugurazione del nuovo stabilimento avvenne nel 1950. Nel 1972 l’area venne acquistata dalla Concessionaria Scotti e nel 1982 fu definitivamente acquisita dal Comune di Castelfiorentino.