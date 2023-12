Castelfalfi da record. Oltre diecimila persone e un’atmosfera magica

CASTELFALFI (Montaione)

Ieri mattina erano già state superate le diecimila presenze e, complici il bel tempo e il fascino del borgo, il bilancio finale della tre giorni dedicata al Natale è ben superiore e di tutto rispetto. Che la tenuta di Castelfalfi sia un luogo da sogno è risaputo, ma l’impegno della proprietà, dell’amministratore delegato Mounir Husseini e del suo staff, hanno trasformato quel pugno di splendide case sulla rocca in un luogo magico e sicuro per tutti, perché niente è stato lasciato al caso, nemmeno l’organizzazione dei servizi, dai parcheggi alla sicurezza.

Già il viaggio per arrivare nella tenuta rilevata pochi anni fa da un magnate indonesiano, imprenditore nel settore della chimica, è gioia per gli occhi: il verde, il rosso, l’ocra, il giallo, il marrone si alternano, si toccano, si mischiano in un panorama autunnale da cartolina, su un percorso ondulato quanto basta per accogliere uliveti e aprirsi in un campo da golf a 27 buche che è fiore all’occhiello della tenuta, del comune di Montaione dell’intera regione. Ci pensano, poi, i cipressi a dare al percorso l’aria maestosa ed elegante.

Più di diecimila presenze, dicevamo, attratti qui dai mercatini, dallo street food e dell’atmosfera natalizia. E a Castelfalfi il Natale è come in un film delicato e romantico. La musica non manca e disseminati sulle vie del borgo si incontrano tanti artisti. Veri e propri spettacoli di danza o concerti che costringono a fermarsi, a scattare foto, ad applaudire. Si sono esibiti, tanto per citarne alcuni: Andrea Vincenti Swing 4tet; Valentina Bagni, l’Opus Ballet, il Gospel voice of Heaven gospel choice. Il bianco della neve, il rosso del pungitopo, il verde del vischio, decorano il percorso e bisogna rallentare perché non si passa, la foto con il soldatino è di rito per grandi e piccoli.

Sì, qui è proprio Natale, c’è aria di famiglia, si respira serenità. Tantissime le famiglie, che hanno trovato i pony a disposizione dei bambini e che tornano a casa con la foto scattata in braccio a Babbo Natale, alla cui casa si sono formate lunghe code. Ci sono le castagne e il vin brulé, le frittelle di riso e le ciambelle, il vino, la birra, il panettone che è fra i migliori d’Italia e la porchetta: il tutto da degustare davanti a un panorama che rilassa lo spirito e la mente.

E poi c’è "Inside Wine" per scoprire le eccellenze della produzione di vino e olio. E le casette in legno, decoratissime, con in vendita prodotti artigianali. Man mano che cala il buio, il borgo si accende di migliaia di lucine intermittenti: sugli edifici, sulle piante, sulle casette del mercatino. Tutti ruotano intorno al resort, che - va detto - non è per le tasche di tutti, ma è il centro vitale del borgo: fa muovere l’economia, il turismo e che dà notorietà al comune di Montaione, il cui sindaco, Paolo Pomponi, non è mancato in questi giorni. Qui il lusso è lusso, non ostentato, ma elegante, dove non hai mai bisogno di qualcosa, perché quello che osi desiderare c’è già. Le prenotazioni per la vacanze natalizie sono numerose, specialmente straniere, il che fa ben sperare anche per il futuro e già si moltiplicano le idee per il Natale del prossimo anno. Intanto, il lungo ponte dell’Immacolata si è chiuso con più di diecimila sorrisi.