Casse di espansione necessarie: "Ci stiamo battendo da 16 anni. Ma nessuno ci dà ascolto"

In seguito all’alluvione dello scorso 2 novembre, che ha particolarmente colpito la frazione di Stabbia, la realizzazione di casse di espansione è stata indicata, tanto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani quanto dal sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e dal presidente del Consorzio di bonifica Maurizio Ventavoli, come l’unica vera protezione dal rischio idraulico. "Se la situazione non fosse drammatica ci sarebbe da sorridere – commenta Il gruppo consiliare centrodestra – visto che nel corso degli ultimi sedici anni ci siamo battuti a più riprese perché venissero realizzate due casse di espansione per il torrente Vincio, a monte degli abitati di Stabbia e Lazzeretto, e una per il Vinciarello. Ogni volta siamo rimasti del tutto inascoltati ed oggi, purtroppo, raccogliamo i frutti dei mancati interventi di regimazione idraulica. La luce del ponte che attraversa il Vincio sulla Sr 436, le casse di espansione per il Vinciarello e per il torrente Vincio e l’implementazione dei canali di scolo della cosiddetta “gora” – proseguono dal gruppo consiliare centrodestra – sono solo alcuni dei problemi irrisolti in una zona estremamente vulnerabile da un punto di vista idraulico. Occorre, inoltre, creare dei varchi per far defluire le acque che ad ogni temporale finiscono per invadere l’area centrale dell’abitato, compresa tra via Mazzini, la Sr 436 e via Gramsci".

"La risposta dell’allora sindaco all’interrogazione del 2010 – insistono – fu che la regione aveva accolto positivamente la progettazione esecutiva presentata dal Consorzio e che si sarebbe riusciti ad ottenere le risorse che mancavano. Tuttavia sono passati oltre tredici anni ed a quanto pare le risorse, tuttora, sono inesistenti". L’11 novembre 2022 il gruppo consiliare centrodestra è tornato alla carica con un’altra interrogazione che come le altre è caduta nel dimenticatoio. Così, adesso chiede che sia indetto quanto prima un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza, sebbene "Siamo alquanto pessimisti sull’intera vicenda – concludono – perché un nostro comunicato stampa dei giorni precedenti l’alluvione che richiamava anche le casse di espansione è caduto nel vuoto e il Documento Unico di Programmazione predisposto dall’amministrazione comunale cerretese nello scorso ottobre non contiene alcun riferimento al riguardo".