Casse di espansione e una diga

EMPOLESE VALDELSA

Undici interventi nel comune di Montelupo Fiorentino, otto in quello di Castelfiorentino, sei a Empoli e altrettanti a Vinci, un progetto riguarda il comune di Montespertoli, un altro quello di Fucecchio e due interessano il territorio di Cerreto Guidi. Questo il quadro dei lavori di messa in sicurezza idraulica stilato dai tecnici dell’Unione dei Comuni. Alcuni sono interventi di mitigazione con importi non onerosi, altre sono invece opere che richiedono risorse importanti. L’opera più costosa è quella nel comune di Fucecchio: si tratta della realizzazione della cassa di espansione di Roffia - Lotto Navetta 2, pari a quasi 25 milioni di euro. Servono invece quasi 10 milioni per l’altra cassa di espansione di Roffia - Lotto Navetta 1 che insiste sul territorio di Cerreto Guidi. Un’altra cassa di espansione da 10 milioni di euro farebbe comodo tra le località Madonna della Tosse e Granaiolo nel comune di Castelfiorentino. A Montelupo Fiorentino si rende necessaria una diga a Sammontana da 2 milioni di euro. A Certaldo uno dei punti critici è la zona è Pian di Sotto, dove ci sarebbe bisogno di un’opera da 4 milioni di euro. A Empoli gli importi maggiori sono per la cassa sul rio Pagnana e per quella sul rio Orme: entrambe da 2 milioni di euro.