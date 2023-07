"Cassa d'espansione sull'Arno a Montelupo Fiorentino: Bagnai "Lontani dalla fine"".

Si tratterebbe di una classica ’incompiuta’, che al momento non sarebbe in grado di fare argine alle eventuali inondazioni e neppure alla burocrazia. Si sta parlando della cassa d’espansione sull’Arno a Fibbiana, un’infrastruttura strategica per la sicurezza idraulica, ora in stand-by. Il punto è stato fatto in consiglio comunale a Montelupo Fiorentino in seguito a un’interrogazione presentata dal gruppo ‘Montelupo nel cuore’, Centrodestra. "La risposta - commenta il consigliere comunale Daniele Bagnai (nella foto) - è stata sconvolgente: ci viene riferito che l’Ente di Area vasta, verificando lo stato di avanzamento dei lavori e rilevata la necessità di accelerare il completamento dell’opera, nell’aprile scorso ha comunicato alla Regione Toscana l’opportunità di ricondurre l’opera nella diretta competenza della Città Metropolitana, ritenendo il commissariamento regionale un atto che non aveva prodotto i risultati attesi e richiedendo contestualmente la proroga di avvalimento di personale dalla Regione limitatamente al Direttore dei lavori. Le proposte sono state accolte dalla Regione e il 4 luglio è stato nominato a cura della Città Metropolitana il responsabile unico del procedimento, che dovrà riservarsi, in presenza del contenzioso promosso dall’impresa appaltatrice dei lavori, di formalizzare una proposta di accordo transattivo delle riserve, accordo finalizzato anche alla ripresa delle opere di completamento".

"Sulla base degli esiti di tale proposta - afferma il consigliere Daniele Bagnai - potrà essere riformulato un cronoprogramma di completamento dei lavori. Siamo dunque ben lontani dall’aver acquisito certezze".