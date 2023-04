Casini mattatore al Dem "Io, ultimo democristiano La resilienza premia Ma oggi manca la scuola"

EMPOLI

"Non so se sono l’ultimo, ma di sicuro sono democristiano". Una lunga storia politica, la sua. Era già stato ospite al Dem Festival nel 2021 ed è tornato ieri per presentare il suo ultimo libro. "In un’epoca funestata dall’antipolitica, intendo rendere onore a chi nella sua vita ha creduto nella politica. Comunisti, socialisti, liberali, anche se non democristiani: tutti caratterizzati da una grande passione politica, che ad oggi non c’è più". Pierferdinando Casini ha portato a Empoli ’C’era una volta la politica- parla l’ultimo democristiano’, "un libro sulla mia storia - ha raccontato lui stesso intervistato dal segretario di federazione Pd Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini e dal senatore Pd Dario Parrini - Ma nella mia, c’è quella di tanti altri ragazzi". Il senatore ripercorre in termini autobiografici 40 anni di storia istituzionale italiana affondando le radici nel passato, "senza nostalgia ma con ottimismo - ha detto - La stagione della Dc è finita? Certi valori però sono importanti: quelli di una politica basata sul rapporto con la gente, sulla competenza e sulla professionalità". Un "C’era una volta", dunque, che parla di una politica non archiviata del tutto ma ancora possibile. "Il politico che arriva è quello che resiste, che non si scoraggia. E che è formato. Manca la formazione. Dopotutto la politica è la metafora della vita e così succede nella vita: la resilienza premia". Con l’autore, sul palco, anche la deputata Deborah Bergamini (Forza Italia). "Per essere un buon politico, forse non il grande leader carismatico - ha confermato Bergamini - bisogna trovare sempre una ragione per andare avanti. Questa resistenza consente di migliorarci, come uomini, donne e come politici. Se c’è qualcosa che auspico per la politica del futuro? Di non perdersi nella contemporaneità, di non farsi travolgere dall’antipolitica. Dobbiamo tornare a farci quelle domande che forse abbiamo smesso di porci". "Una volta - ha aggiunto Parrini - c’era meno spazio per improvvisazione e superficialità. Nella politica della Prima Repubblica le carriere folgoranti erano meno frequenti. Senza rimpianti, ma in quel tempo c’era un gran riconoscimento reciproco tra le forze politiche. E quello andrebbe recuperato".

Y.C.