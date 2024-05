Case popolari sulle ceneri dell’ex Tamburini

Un’operazione da quasi tre milioni di euro, rientrante del programma ’Pinqua’ e successivamente finanziato dall’Unione Europea tramite il Pnrr, che vedrà sorgere in via Ripalta (al posto di un fabbricato di proprietà comunale ormai dismesso) sedici nuovi alloggi di edilizia popolare a canone d’affitto calmierato. È quanto prevede il piano di recupero dell’area Tamburini, con il cantiere che ha preso definitivamente il via nei giorni scorsi e che ha visto qualche giorno fa il via libera del Comune di Vinci al subappalto per le opere di scavo e demolizione proposto dalla ditta edile vincitrice dell’appalto. Il sindaco Giuseppe Torchia ha fatto sapere che si tratta di un intervento che si pone un duplice obiettivo, riqualificando una porzione del territorio ed offrendo al contempo una soluzione abitativa aggiuntiva rivolta soprattutto ai cittadini più giovani. Già, perché l’intenzione è quella di intercettare le esigenze e i bisogni di quella "zona grigia" di utenti composta perlopiù da coppie giovani che possono permettersi un affitto, ma che non hanno i requisiti per poter accedere ad un mutuo.

Le nuove case popolari saranno con tutta probabilità riservate in primis ai nuclei familiari under 35 anche se i criteri anagrafici, al pari di quelli economici, saranno definiti nei dettagli solamente nei prossimi anni, quando l’intervento sarà ormai completato e sarà possibile pubblicare il bando per procedere alle assegnazione. La priorità resta ad ogni modo quella di completare il lavoro entro i primissimi mesi del 2026, per poi tagliare il

nastro nelle settimane immediatamente successive.