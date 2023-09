Case popolari e crisi: "Troppe non assegnate"

Polemica sulle case popolari nel Valdarno. "Nell’attuale situazione di crisi economica non è più tollerabile pensare di poter avere alloggi di edilizia pubblica vuoti mentre molte famiglie rischiano di rimanere senza una casa", dice l’avvocato Luca Scarselli, al timone dell’Unione Inquilini del Valdarno. La sezione del Cuoio ha avanzato istanza ai Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco, Fucecchio e Montopoli per richiedere che siano stanziati fondi appositi e venga favorito il cosiddetto autorecupero. Il problema? "Gli alloggi Erp che virtualmente sono disponibili ma non assegnabili perché necessitano di lavori di manutenzione – aggiunge – è un grave ed endemico problema che caratterizza molti comuni italiani". In particolare, rileva la sezione inquilini, sono oltre cento nel Valdarno. Significativa la particolare situazione di Santa Croce che ha ben quaranta alloggi non occupati. Mentre la crisi e le difficoltà della famiglie si acuisce ogni giorno di più.