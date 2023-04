Case liberate dai pusher Il giro di vite del Comune "Blitz in 7 appartamenti"

Un’azione pressante e stringente. Un susseguirsi continuo di controlli e di attenzione. Il bosco trasformato in supermarket della droga è sotto pressione per le operazioni delle forze di polizia. "Niente improvvisazioni, ma una serie di azioni coordinate che sono il frutto del lavoro svolto dal comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. azioni che grazie alla forze dell’ordine continuano a dare ottimi risultati – spiega il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli – . Anche il Comune continua a fare la propria parte: le nostre ordinanze, con il supporto dei servizi sanitari dell’Asl, della polizia municipale e con la collaborazione dei proprietari, hanno reso possibili controlli all’interno di abitazioni nei quali si trovavano soggetti dediti allo spaccio. Sette appartamenti sono stati liberati e gli accessi ad alcuni ruderi all’interno dei boschi chiusi definitivamente". Proprio nelle ultime ore anche Il nucleo operativo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni di stanza a Fucecchio ha effettuato un’ispezione all’interno di un altro immobile a Galleno. Una manciata di giorni fa il controllo era avvenuto a Massarella. Comunque in tutti i casi citati gli immobili finiti nel mirino erano occupati da persone collegate o comunque riconducibili al problema dello spaccio.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, c’è stata una vasta operazione dei carabinieri: più di 90 persone controllate, oltre 40 mezzi, dieci bivacchi smantellati, tre denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme sull’immigrazione e ricettazione. Un lavoro di controllo del territorio nella zona delle Cerbaie che ormai va avanti da mesi e che sta dando risultati significativi, nonostante la complessità del problema e del luogo che ha richiesto, in molti casi, la presenza di militari a cavallo per poter scandagliare a fondo la vegetazione. Intanto il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – guidato da Marco Nicoletta – sta preparando la manifestazione di sabato dalle 14,30 e fino alle 18 nella frazione Galleno a Fucecchio. La manifestazione avrà luogo in Via Romana Lucchese. Prima dell’inizio il Comitato si presenterà brevemente ai cittadini presenti per chiarimenti in merito agli obiettivi, lo statuto, il programma. L’invito all’iniziativa è stato esteso a tutte le forze politiche e al sindaco Alessio Spinelli con i membri della giunta.

Carlo Baroni