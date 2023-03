Casa trasformata in bivacco "Sprangate porte e finestre"

Il giro di vite non si ferma. Un’altra azione amministrativa del Comune di Fucecchio per continuare a contrastare lo spaccio di droga sulle colline delle Cerbaie. "Con specifici atti amministrativi abbiamo ordinato al proprietario di un immobile disabitato di provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre – dice il sindaco Alessio Spinelli – per evitare che l’abitazione continuasse ad essere utilizzata dagli spacciatori come rifugio". Il proprietario, che vive distante e che non conosceva la situazione, non appena avvisato ha immediatamente collaborato alla chiusura. "La collaborazione tra Comune, forze dell’ordine e cittadini, che in questo caso ci hanno aiutato con le loro segnalazioni, porta sempre ottimi risultati – conclude il primo cittadino – . Adesso attendiamo le azioni che verranno messe in atto a seguito del comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto la scorsa settimana a Lucca".