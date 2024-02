Casa di comunità e servizi. Confronto aperto con l’Asl

Il Comune di Certaldo si sta confrontando da settimane coi vertici di Usl Toscana Centro, per potenziare la Casa di comunità. La richiesta presentata dal Comune prevede di portare l’emergenza-urgenza a un servizio ’H24’ sul territorio e di implementare il servizio di analisi specialistiche, oltre che la totale presa in carico dell’utente tramite la collaborazione delle risorse professionali nella struttura. È quanto fatto sapere dal sindaco Giacomo Cucini in risposta all’interrogazione presentata dalla Lega in consiglio comunale. Gli esponenti del Carroccio si sono focalizzati in particolare su alcuni disservizi che sarebbero emersi durante un servizio del programma televisivo ’Fuori dal Coro’, nel quale veniva fatta notare la difficoltà nell’ottenere prestazioni nel distretto certaldese specie per ecografie o radiografie (ma che riguarderebbero anche la pediatria e l’oculistica). Gli ambulatori sarebbero spesso vuoti a causa della carenza di medici e la struttura chiuderebbe alle 20, secondo quanto spiegato da un’operatrice nel filmato. I colloqui con Usl stanno andando avanti e servirà tempo, ma dalle parole di Cucini traspare cauto ottimismo.