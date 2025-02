Casa comunità sotto la lente: "Troppi ritardi nei lavori"

"Avevamo già effettuato un sopralluogo alla futura Casa di Comunità di Montelupo Fiorentino nel maggio scorso, ci siamo tornati verificando che i lavori sono in ritardo. Come tanti altri progetti sanitari". Lo ha dichiarato Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che insieme ai consiglieri comunali di Monteluponelcuore Federico Pavese, Maddalena Pilastri e Giuseppe Madia ha effettuato un sopralluogo in cantiere (prima di recarsi all’incontro tenutosi a Capraia e Limite nel quale sono state elencate le criticità della sanità toscana, in termini di tempi di attesa e servizi). "Come Fratelli d’Italia, continueremo a chiedere alla regione di garantire un monitoraggio costante sui cantieri, per evitare che i fondi pubblici vengano sprecati e far sì che i cittadini possano avere a disposizione questi servizi quanto prima – ha concluso Petrucci – noi crediamo fermamente nel progetto delle Case di Comunità perché sono una opportunità unica per garantire un futuro alla sanità regionale. Possono contribuire ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso perché qui potrebbero essere presi in carico i cosiddetti codici bianchi e i cittadini potrebbero trovare molti servizi socio-sanitari: i medici di medicina generale, i consultori, i servizi diagnostici di bassa e media intensità, gli ambulatori specialistici. Ma devono essere realizzate in tempi consoni".