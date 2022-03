Si costruisce una casetta in riva al lago, ma è abusiva: denunciato

Firenze, 9 marzo 2022 - Quella casetta in legno in riva al lago, con tanto di patio e sedie per godersi il panorama era completamente abusiva. Senza alcun permesso richiesto. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali di Empoli. Accade nel territorio comunale di Fucecchio. Durante un sopralluogo nel bosco in località Podere Dondoloncino i militari hanno notato un manufatto in legno. Per costruirlo erano stati abbattuti gli alberi intorno.

La struttura poggiava su una platea realizzata con tavolame di legno, sorretta da una struttura in legno infissa nel terreno, senza materiale cementizio. Sopra il basamento era ancorata una casetta completamente in legno con una porta finestra in legno e vetri nella parte anteriore e una finestra in legno e vetro nella parte posteriore. I militari notavano poi altri manufatti simili.

I Carabinieri forestali procedevano ad effettuare ulteriori accertamenti, appurando che si trattava di un’area vincolata sotto vari profili: erano presenti il vincolo idrogeologico per la casetta perchè territori contermini ai laghi e il vincolo paesaggistico perché gli altri manufatti si trovavano in aree boscate.

Inoltre l’area su cui erano presenti dette opere risultava tutelata dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, in quanto ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC “Cerbaie”, per la conservazione della flora e della fauna, facente parte della rete Natura 2000. Tutti gli interventi erano stati realizzati in assenza di titoli edilizi, della preventiva autorizzazione paesaggistica e della Valutazione d’incidenza, procedura prevista per il fatto che le particelle ricadono all'interno di un sito ZSC, e lo studio di incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato proprio a verificare se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. E' scattata dunque la denuncia per lavori in area protetta senza nulla osta e su beni paesaggistici senza autorizzazione.