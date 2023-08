Carta solidale Empoli: guida per famiglie a basso reddito

Che cosa è la carta solidale? E’ una misura di sostegno alle famiglie italiane con reddito Isee sotto i 15mila euro per combattere il caro spesa. L’iniziativa ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità. La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare da 382,50 euro, erogato attraverso la carta per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile.

La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa ed è diventata operativa da luglio 2023. Comuni e Poste Italiane gestiscono i rapporti con i beneficiari del contributo economico, mentre l’Inps mette a disposizione dei Comuni le liste dei potenziali beneficiari sul servizio online, gestisce le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico e assicura la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e con i Comuni nella fase di assegnazione delle carte. Le modalità di ritiro della carta vengono indicate alle famiglie dalle stesse amministrazioni comunali. Per poter beneficiare della misura era necessario aver presentato l’attestazione Isee: chi non lo ha fatto è automaticamente rimasto escluso dal provvedimento.