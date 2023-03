Caro parcheggi Il flop degli stalli blu: nuove abitudini e incassi in calo

di Tommaso Carmignani

I numeri, specialmente quando si parla di soldi, non mentono. Dicono che a Empoli si parcheggia di meno negli stalli blu del centro, un trend al ribasso che sembra smentire l’ipotesi di un ritorno agli anni prima del Covid o che in qualche modo fotografa un cambio di abitudini da parte degli empolesi, portati a utilizzare maggiormente mezzi alternativi o a inventarsi nuovi modi di parcheggiare la macchina senza spendere un capitale. Fatto sta che le cifre, fornite dagli open data di Tempo Libero City, parlano chiaro.

Secondo quanto emerge dal report pubblicato sul sito ufficiale dall’azienda che ha in gestione il sistema della sosta a pagamento in tutta l’area del centro, gli incassi registrati da luglio a dicembre del 2022 non sono soltanto inferiori a quelli del 2019 (ultimo anno prima dell’arrivo della pandemia), ma sono più bassi anche del 2021. Quando le restrizioni erano praticamente finite, ma c’era ancora l’obbligo di portare la mascherina al chiuso – e quindi in bar, ristoranti e negozi – e i contagi rimanevano su numeri piuttosto elevati. Nel dettaglio, i 2.424 stalli gestiti nel centro di Empoli hanno fruttato, nel periodo che va da luglio a dicembre del 2022, un incasso complessivo di 372.489,67 euro, frutto di un totale di 343mila e passa pagamenti alla media di 1,08 euro a sosta. Vale la pena di ricordare che nel conteggio vengono considerati anche gli abbonamenti effettuati ogni mese, con cifre che vanno dalle 10 euro in su. Ma i numeri, come accennato, sono inferiori a quelli degli anni precedenti: lasciando da parte il 2020 e la prima parte del 2021, inevitabilmente condizionati dai vari lockdown che avevano chiuso le persone in casa, nello stesso periodo dell’anno precedente gli incassi erano stati di 385.033,00 euro, quindi circa 13mila euro in più rispetto al 2020.

Il confronto con il 2019, poi, è addirittura impietoso: in quel caso gli stalli del centro avevano portato nelle casse dell’amministrazione comunale circa 573mila euro, frutto di un numero di pagamenti pari a 521mila. Tutto questo, però, potrebbe non corrispondere esattamente a una diminuzione di presenze all’interno del centro, che anzi in questo 2022 è stata percepita come molto vicina – per non dire identica – agli anni prima della pandemia. A influire sul dato potrebbero essere quindi le abitudini cambiate in termini di mobilità, una minore propensione al pagamento o la scelta di sfruttare maggiormente le aree di sosta gratuite. In ogni caso i dati al ribasso vengono confermati anche se si parla del periodo natalizio: da novembre a dicembre 2022 gli stalli del centro hanno incassato 124mila euro, che erano invece 136mila nel 2021 e addirittura 191 circa nel 2019. Anche in questo caso non si considera il 2020, anno in cui le feste natalizie sono state condizionate dalle chiusure.