Carnevale, il maltempo frena la festa

Il gran finale, forse, è soltanto rimandato. Il maltempo ci ha messo lo zampino e la festa conclusiva del carnevale di Spicchio e Sovigliana che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio è stata cancellata. La sfilata organizzata dal Comitato Carnevale sulle Due Rive era in programma in viale Togliatti a partire dalle 14.30. Sarebbe stata l’ultima dellequattro domeniche di maschere e coriandoli (ad ingresso libero) per l’edizione 2023. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, il Carnevale era tornato con una prima domenica da tutto esaurito e migliaia di presenze anche negli appuntamenti successivi. Non è detta l’ultima: gli organizzatori si stanno adoperando per recuperare la data ed eventualmente posticiparla alla prossima domenica. Tra i carri allegorici pronti a sfilare anche quello con i colori della pace per dire "No alla guerra, sì ad un mondo pieno di festa e allegria" ad un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina.