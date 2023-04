No alla carne sintetica. "Le piccole filiere sono la garanzia per i consumatori"

Empolese Valdelsa, 1 aprile 2023 – Il disegno di legge presentato a fine marzo che prevede di vietare la produzione di carne sintetica, cioè prodotta in vitro da cellule staminali animali, sul territorio nazionale ha scatenato un dibattito vivace, a tratti polemico e a tratti scettico. Comunque sia, in attesa che l’Efsa, l’autorità dell’Unione Europea per la sicurezza alimentare, decida se approvarne o meno l’uso negli Stati membri, i pareri contrari si accumulano accanto alle, poche, voci che dicono che prima di prendere decisioni definitive bisognerebbe dare agli scienziati il tempo di verificare se e come questa carne di laboratorio sia o meno un danno per l’umanità. Ma alcuni fra i più diretti interessati, gli allevatori, cosa ne pensano? Il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori della Toscana Centrale che comprende anche l’Empolese Valdelsa, Sandro Orlandini, esprime la posizione dei suoi innumerevoli associati, fra cui anche allevatori di zona. Una posizione netta: carne sintetica? Meglio di no.

"Il nostro primo e più importante impegno nei confronti dei consumatori - spiega Orlandini - è garantire la qualità di quello che produciamo. E cerchiamo di farlo anche, nel nostro piccolo, attraverso i mercati di filiera corta, dove è possibile instaurare un rapporto di fiducia e conoscenza diretta del produttore/allevatore".

Una recente inchiesta televisiva dedicata a un insaccato di largo consumo ha dimostrato che anche ciò che viene legalmente venduto in realtà somiglia molto a un prodotto ricostruito in laboratorio piuttosto che creato dalla natura.

"Come Cia, non abbiamo produzioni tali da fare grandi numeri e la piccola produzione vive facendo prodotti tracciati e certi per i quali il consumatore è garantito. Le filiere locali sono tutte tracciate e danno le garanzie massime rispetto al fenomeno di cui parlava".

La ricerca in campo alimentare è impegnata a trovare una soluzione per nutrire una popolazione crescente e la carne sintetica è nata per questo scopo. Fronteggiare questa sfida è comunque possibile?

"A livello italiano e toscano se si pensa a tutto il territorio abbandonato ci sono margini per diventare autosufficienti. C’è molto potenziale inespresso, mentre si sta comprimendo la produzione perché non si riesce a dare risposte a problemi creati da ungulati, grandi predatori e burocrazia. I problemi ci sono, è innegabile,ma possiamo fare di più e meglio".

Ma i nostri allevatori di che si devono preoccupare?

"Per esempio di affrontare il tema dei grandi carnivori. Abbiamo stalle che chiudono per colpa dei lupi e dei cani selvatici. Ci sono aziende nella Valdelsa fiorentina che sono in crisi rispetto ai foraggi, perché dove ci sono tanti cinghiali e caprioli in abbondanza questi sono compromessi e per avere una zootecnia di qualità è necessario avere buoni foraggi. Se poi ci dessero un alleggerimento burocratico sarebbe davvero utile. C’è chi chiude perché non riesce a stare dietro a tutte le incombenze.

E il cittadino-consumatore come può tutelarsi?

"Abbiamo il marchio “spesa in campagna” per i prodotti che vendiamo nei nostri mercati. Ne facciamo a Empoli e in Valdelsa e questo marchio è una garanzia perché noi ci mettiamo la faccia. Forse si paga qualcosina in più rispetto al supermercato, ma la qualità è massima e garantita".