Caritas, scorte alla fine. E le richieste aumentano. L’appello alle parrocchie

Il bisogno aumenta. Le scorte finiscono. Continuano ad allungarsi, qui come ovunque, le file di chi chiede aiuto alla Caritas. L’effetto della povertà cresce sotto il peso del carovita, con una fascia sempre più ampia di famiglie che con non riescono ad arrivare alla fine del mese. Una crisi acuita anche dall’effetto povertà energetica, ossia l’impossibilita di garantire un livello minimo di consumo energetico, che determina conseguenze importanti soprattutto sulle fasce sociali più fragili. In questo periodo, la Caritas di San Miniato ha anche visto ridursi drasticamente – da una paio di mesi circa – le forniture di generi alimentari e di prima necessità provenienti dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, forniture che vengono distribuite agli enti assistenziali come la Caritas attraverso il Banco Alimentare di Firenze.

Questo, come facile immaginare, ha un effetto immediato e diretto sul territorio dove, invece, ci sono sempre più persone che chiedono aiuto. "Le nostre Caritas parrocchiali – scrive il direttore don Armando Zappolini – non riescono più a rispondere a tutti i bisogni delle persone che vengono a chiedere sostegno: sia agli Empori solidali che la distribuzione dei pacchi non hanno più disponibilità sufficienti a sostenere tutti coloro che si presentano".

Accorato l’appello del sacerdote: "occorre una più grande generosità da parte delle comunità parrocchiali – si legge nella nota che è stata diffusa a tutte le realtà della diocesi – si possono fare raccolte straordinarie o raccolti mensili, oppure mettere nelle chiese delle ceste della solidarietà dove i fedeli possono portare il loro contributo". In questa fase difficilissima e delicatissima serve sempre quindi il sostegno di tutti. Occorre di tutto, a partire dal cibo: pelati, passata di pomodoro, legumi in scatola, tonno, carne in scatola, latte, olio, caffè, zucchero, pasta, riso, farina, pancarrè, biscotti e alimenti per l’infanzia. Ma anche materiale per l’igiene personale e della casa, materiale scolastico e sanitario. L’invito vale per tutti per dare una mano a chi aiuta i bisognosi. Che sono tanti. Il campanello alla porta della Caritas così come il telefono non smettono di trillare e la domanda è sempre la stessa: "Quando c’è la distribuzione degli alimenti?". Purtroppo gli alimenti scarseggiano. Intanto le parrocchie, come sempre, si stanno mobilitando.

Carlo Baroni