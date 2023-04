Non solo emergenza-urgenza: a caccia di ortopedici e trasfusionisti

Empolese Valdelsa, 11 aprile 2023 – “I medici non sono sufficienti rispetto alle necessità. Questo dato, che i cittadini vivono sulla loro pelle molto spesso, è una realtà anche per la nostra sanità", quella dell’Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio, la vecchia Asl 11. A pronunciare queste parole è Enrico Sostegni, presidente della commissione tutela della sanità (e varie altre questioni) del consiglio regionale della Toscana, eletto nella nostra zona per il Pd. "Secondo Estar, l’ente regionale che si occupa anche di concorsi per l’assunzione di personale medico, nella nostra Regione – dice Sostegni –, per le figure mediche, sono difficili da trovare internisti, operatori dell’emergenza-urgenza, radiodiagnostici, psichiatri e pediatri, in ordine decrescente di difficoltà nel reperimento". Per ora non ci sono problemi per infermieri e tecnici, ma in futuro la questione si porrà anche da noi. Sostegni sottolinea poi che, secondo Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) il personale medico, negli anni tra il 2020 e il 2021, in Toscana è aumentato, mentre sono diminuiti gli infermieri.

"Per quanto riguarda il nostro territorio, secondo i dati delle strutture ospedaliere, mancano alcune figure professionali, la grande maggioranza delle quali nell’ospedale più grande, il San Giuseppe di Empoli. Infatti, i dottori da assumere, per cui si devono fare i concorsi, alcuni dei quali in via di definizione, riguardano un cardiologo, due ginecologi, tre trasfusionisti, un neuropsichiatra, quattro ortopedici (con l’ospedale di Fucecchio per il Centro di artroprotesi, ndr) e un chirurgo vascolare. Senza dimenticare il pronto soccorso di via Boccaccio, che al momento è senza primario. Nel conto ci sono poi da considerare, ad esempio, pure i ginecologi a cui affidare anche i servizi territoriali. Discorso a parte per gli ortopedici, che magari arrivano, ma che poi, dopo un paio di anni, vanno nel privato", dove si possono fare guadagni migliori. Per questo insieme di motivi, dopo aver fatto i concorsi, si può essere costretti a scorrere le graduatorie, fino a esaurire i candidati idonei a cui chiedere la disponibilità. Per il pronto soccorso si deve tener conto del problema dell’appropriatezza delle richieste.

«Sul territorio mancano strutture intermedie per non rendere necessario un ricorso di massa al pronto soccorso. Per questo speriamo nelle case di comunità, la nuova veste delle Case della salute. Se le cose cambieranno, il personale del pronto soccorso sarebbe più che sufficiente". In generale il tema della scarsità di figure professionali nella sanità si presenta perché a monte c’è il problema dei possibili candidati, quelli che arrivano dalle varie scuole di specializzazione. "Le borse di studio concesse - chiarisce Sostegni – erano cinquemila nel 2015, aumentate con il Covid a 18mila nel 2021-2022 e poi scese a 14mila. Secondo valutazioni attendibili, la mancanza di professionisti per il turnover (chi va in pensione) dovrebbe essere coperta nel 2026 e tutto dovrebbe tornare alla normalità".

C’è poi un’altra questione, essenziale perché riguarda i soldi, che Sostegni tiene a sottolineare. "Da noi, come da altre parti, c’è un problema di limite alle assunzioni nella sanità. C’è uno sbarramento alla spesa, stabilito nel 2004 (governo Berlusconi) e poi attivato con Monti alla guida di Palazzo Chigi (quindi dal 2011)". Al momento, però, mancano specialisti formati, con la specializzazione, senza la quale non si può entrare nel Sistema sanitario nazionale. "Per fortuna, con il Covid e il ministro Speranza, le cose sono cambiate e le borse di studio sono aumentate".