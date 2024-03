Sabucco e Paci vanno in pensione. Trent’anni alla Centrale operativa

Empoli, 9 marzo 2024 – Hanno lavorato per venticinque anni fianco a fianco e sempre a contatto diretto con i cittadini. Se la Centrale operativa di Firenze (’cuore’ di ogni intervento che parte dalla caserma di Borgo Ognissanti) è diventata un punto di riferimento per tutta la comunità del capoluogo e dell’hinterland fiorentino lo si deve in gran parte al comandante Valerio Sabucco e al suo vice Giovanni Maria Paci, che dopo una lunga e brillante carriera sono andati meritatamente in pensione.

Il luogotenente con carica speciale Giovanni Maria Paci, classe 1964, nato a Perugia, e arruolato nel 1986, è stato anche vice brigadiere alla stazione di Montelupo Fiorentino per il biennio 1991-1993, per poi passare capo equipaggio al Nucleo Radiomobile di Empoli fino al 1996. Successivamente è stato trasferito al Norm di Firenze fino al dicembre 1999. Specializzato operatore delle trasmissioni, è stato infine trasferito alla Centrale operativa del Comando provinciale di Firenze dove ha prestato servizio per un quarto di secolo.

Per ben 34 anni, invece, è stato in carica a questo importante servizio Valerio Sabucco. Anche lui classe 1964, prima di arrivare al Comando provinciale di Firenze nel 1990, ha avuto un passato tra i paracadutisti e ha fatto esperienze anche all’estero: tra il 1983 e il 1984 ha svolto una missione di pace in Libano, eseguendo attività di sicurezza, vigilanza obiettivi e scorte.

Dal 25 giugno 1990 è entrato in servizio al Comando provinciale Firenze, inizialmente come operatore delle trasmissioni e in seguito ha raggiunto il grado di comandante della Centrale operativa. A loro va il saluto commosso di tutti i colleghi e le colleghe e un messaggio speciale: «Bravissimi carabinieri che hanno dato tanto all’Arma, ma soprattutto ai cittadini visto l’incarico che hanno ricoperto per tanti anni».