Capraia e Limite verso il voto Un gruppo di giovani è già al lavoro

di Bruno Berti

EMPOLESE VALDELSA

Affrontate le situazioni dei comuni della nostra zona in cui i sindaci si possono ripresentare perché al primo mandato (Montespertoli) o perché occupano la poltrona più alta negli enti locali con meno di 5.000 abitanti, in cui si possono fare più di due consiliature consecutive (Montaione e Gambassi Terme), passiamo ai municipi in cui il Pd, il partito che esprime tutti i primi cittadini della zona, deve ingegnarsi per trovare una proposta, ma soprattutto un candidato, in grado di fare incetta di voti per le amministrative 2024. Fra l’altro, si tratta di enti locali in cui si possono fare le primarie, dal lato del Pd e del centrosinistra. Il rito fondante dei ‘dem’ ha perso un po’ di smalto, ma l’indicazione che al momento emerge è quella di fare le primarie, dopo aver messo a punto un progetto di coalizione, nel caso che non ci sia una candidatura unitaria dei partiti interessati e di eventuali (molto spesso presenti) liste civiche. Nel caso, l’intento è quello di fare primarie di coalizione e con un solo nome del Pd. Anche per non finire penalizzati da un gioco al massacro nel caso di più candidati dei ‘dem’. Perciò, ci si può legittimamente attendere che alle primarie, se ci saranno, il partito guidato da Schlein arriverà con un solo nome. La sinistra interna del partito, quella che, grosso modo (ci sono sempre le alleanze), ha vinto la battaglia per la guida del partito punta a percorsi aperti, anche per tener conto di un dibattito più ampio e con un reale confronto con la gente. Quindi, prima i programmi, poi le alleanze e, eventualmente, le primarie. Questo sembra il cammino si cui è impegnato il Pd.

Partiamo da Capraia e Limite, dove Alessandro Giunti, avvocato, alla scadenza dell’incarico, nel 2024, avrà portato a termine due mandati. Per la sua successione si sta lavorando al programma con cui il partito si presenterà alle urne, e, come dice lo stesso Giunti, "di candidati si parlerà più tardi, magari da settembre". Al lavoro c’è un gruppo dove sono ben rappresentati i giovani, una delle risorse più ambite in questo periodo dalla politica a livello complessivo. Però, al di là della doverosa diplomazia che guarda a una scadenza che arriverà tra un bel po’ di mesi, c’è un nome che sta emergendo dalle discussioni. Ed è quello di Edoardo Antonini, limitese, nato nel 1990, presidente della ProLoco e dipendente del comune di Cerreto Guidi. Ma anche storico con all’attivo una serie di volumi che guardano ai temi locali, ma non solo. Tra l’altro, è anche un giornalista. Se il futuro gli riserva la poltrona di sindaco non è possibile saperlo adesso, ovvio, comunque una parte della battaglia sarà anche sulla composizione delle liste e su chi sarà chiamato in giunta. Sul fronte avverso, quello del centrodestra, anche qui, come per Gambassi con la Lega, ci si trova di fronte a rappresentanti eletti di un solo partito. I tre consiglieri della lista civica di centro destra sono tutti espressione di FdI: Niccolò Tani, già candidato a sindaco alle scorse elezioni, Emanuel Di Mauro e Manuele Razzuoli, "eletti - come fa notare Federico Pavese, il coordinatore di zona di FdI – quando il partito contava poco più del 3 per cento. Sarebbe naturale che il candidato, in caso di lista politica, fosse espressione nostra, visto il buon lavoro fatto dagli eletti durante la consiliatura. Però non è certo esclusa la via della lista civica, perché le dinamiche cambiano e i bisogni dei cittadini sono il nostro primo pensiero. E aprirsi a pezzi di società civile per essere più concreti e competitivi nella proposta politica sul territorio non può essere escluso a priori". In consiglio comunale, infine, c’è anche una rappresentanza di sinistra, la lista Impegnarsi per Capraia e Limite, che nel 2019 guadagnò un seggio con Claudio Ometto, esponente di una sinistra oltre il Pd.

(5 – continua)