Capraia, ciclista ferito in zona impervia: salvataggio spettacolare di Vigili del fuoco e Pegaso

Empoli, 27 gennaio 2024 – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 9:45 nel comune di Capraia e Limite presso il Sentiero Merlino, in supporto al personale sanitario per il recupero di una persona ferita ad una gamba in zona impervia.

I Vigili del fuoco giunti nei pressi del sentiero hanno raggiunto a piedi per circa 1 km il ciclista infortunato nella zona impervia. Dopo aver creato un varco per le operazioni di verricellamento, si è atteso le operazioni mediche di stabilizzazione del paziente, per il successivo recupero effettuato dall’elicottero sanitario regionale Pegaso 1, che lo ha verricellato e trasportato in ospedale. Sul posto presente anche personale del soccorso alpino.