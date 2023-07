Caos a Vinci: Centrodestra protesta su documenti dati tardi

Hanno abbandonato i lavori del Consiglio comunale in segno di protesta. Quattordici i punti all’ordine del giorno: sono usciti al terzo per rientrare nella fase finale del confronto con la maggioranza. A lasciare l’aula consiliare del Comune di Vinci, durante l’ultima seduta, i consiglieri di centrodestra Alessandro Scipioni, Paola Morini e Maria Grazia Bindi. A far scattare dalla sedia l’opposizione, la votazione sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025. E le successive varianti al regolamento urbanistico da approvare. "Abbiamo deciso di non partecipare al voto in segno di protesta verso lo scarso rispetto dei diritti delle opposizioni e di tutti i consiglieri - dichiara Scipioni - Non possiamo ricevere decine di documenti su atti fondamentali, che incidono sul benessere dei cittadini, solo poche ore prima del Consiglio. Recepire gli aggiustamenti e le correzioni, inviate a ridosso della seduta è impossibile. In questo modo l’opposizione non riesce a prepararsi adeguatamente sul bilancio sull’urbanistica. Abbiamo bisogno del rispetto del termine di tre giorni, per studiare centinaia di pagine e casistiche soprattutto di competenza tecnica". Un gesto plateale per manifestare dissenso sulla mancata possibilità di analizzare con cura argomenti "di una certa complessità tecnica".