Canto lirico. Domani la finale del premio Borsò

Tutto pronto al ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino per la finale del primo premio internazionale di canto lirico “Umberto Borsò“, organizzato dall’associazione Amici della Lirica Umberto Borsò . I 35 giovani cantanti lirici che hanno superato la prima fase eliminatoria, a cui hanno preso parte ben 95 artisti provenienti da tutto il mondo, si contenderanno oggi i 12 posti a disposizione per l’ultimo atto di domani sera alle 21 (aperto al pubblico con ingresso gratuito). In palio un ricco montepremi di 7mila euro (il primo premio consiste in una borsa di studio pari a 3mila euro), reso possibile dalla generosa elargizione da parte della famiglia dell’illustre tenore Umberto Borsò, che ha fortemente voluto questa manifestazione. "Una bellissima iniziativa – sottolinea il vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – che ripropone Castelfiorentino come uno dei grandi punti di riferimento della Lirica a livello internazionale, una città dove una consolidata tradizione musicale diventa motore propulsivo per la valorizzazione e il riconoscimento del merito artistico dei giovani".

Al termine della serata verranno decretati i vincitori ed assegnati i premi consistenti in borse di studio e ingaggi artistici presso alcune associazioni e organizzazioni concertistiche che hanno collaborato al concorso. Verrà inoltre assegnato il premio del pubblico ”Città di Castelfiorentino” mediante la votazione diretta del pubblico presente in sala. I cantanti vincitori delle borse di studio saranno inoltre invitati ad esibirsi al Gran Galà operistico dedicato al centenario della morte di Giacomo Puccini che si terrà nel Teatro del Popolo a Castelfiorentino il 24 febbraio. La giuria è composta da importanti figure del settore e da componenti dell’Associazione organizzatrice e sarà presieduta dal professor Cesare Orselli, illustre musicologo, critico musicale, e già direttore artistico del Teatro Vincenzo Bellini di Catania. Questa edizione sarà dedicata al figlio di Umberto Borsò, Antonio, imprenditore pontederese scomparso solo pochi giorni fa, e che insieme alle altre figlie e nipoti aveva fortemente voluto questa manifestazione.