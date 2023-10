Cantieri in centro. Cambia la viabilità

Lavori di Enel e di Acque Spa. Per questi cantieri domani in un tratto delle vie San Martino e via Piangrande saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito per consentire lo svolgimento dei lavori. In particolare dalle 8.30 alle 15.30 in via San Martino, nel tratto compreso tra il civico 69 e l’intersezione con la nuova bretella, sarà divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari ai lavori. Le opere sono effettuate per conto di E-Distribuzione a seguito di un guasto ad un trasformatore elettrico. In via Piangrande, per la posa in opera della nuova tubazione acquedotto, nel tratto compreso tra via Senese Romana e Strada interpoderale collaterale Sr429 e tratto tra Strada interpoderale collaterale SR429 fino al primo agglomerato di case, dalle 8 di martedì alle 18 del 31 ottobre,ci sarà il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari al cantiere.