Cantieri, il pericolo è quotidiano: "Anche i più piccoli sono insidiosi"

La velocità è la prima nemica della sicurezza non solo per le maxi opere edili ma anche nei cantieri piccoli e frammentati, quelli in cui i cittadini si imbattono ogni giorno per la manutenzione della rete idrica ed elettrica, ad esempio. Se il quadro tracciato per il comparto edile non è per nulla edificante (nel 2023 i tecnici del servizio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ex Asl 11, hanno trovato irregolarità in un cantiere su tre), le violazioni riguarderebbero anche altri settori. "C’è preoccupazione per gli appalti delle reti, idrici ed elettrici: ci sono aziende che vanno continuamente in deroga al contratto – dichiara il segretario della Fillea Cgil Marco Carletti –. Neppure l’Empolese Valdelsa è un territorio felice, la matrice è la stessa in tutta Italia: aziende che spesso non applicano il contratto edile. Si parla di piccoli cantieri (dove quindi non è giustificato il subappalto a cascata). L’impatto del problema è minore, ma c’è".

Il sindacato ha portato la questione al direttivo regionale. "C’è fortissima deregolamentazione, i problemi non riguardano solo l’applicazione contrattuale ma anche l’organizzazione negli orari di lavoro, la paga, la sicurezza". Nel mirino sul territorio ci sarebbero dunque cantieri che si occupano di manutenzione, rinnovo e ampliamento delle condotte idriche – secondo Cgil – quelli che lavorano su strada per intendersi. "Se c’è un guasto il cittadino segnala al gestore e chiede la risoluzione immediata. L’operaio, magari impegnato altrove, anche se è alla sesta ora di turno in una condotta, congela quel lavoro senza mettere in sicurezza la buca e si trasferisce su un’altra riparazione che potrebbe richiedere anche altre 12 ore per essere ripristinata".

La frenesia farebbe saltare spesso i turni di riposo. "Parliamo di lavoratori a partita Iva o part time, che nessuno controlla – denuncia Carletti –. Italiani e stranieri, non adeguatamente formati. Il settore è impoverito dal punto di vista tecnologico ed economico e quindi anche di sicurezza per i cittadini. Quando si applica regolarmente il contratto edile, l’operaio ha una discreta retribuzione (intorno ai 1.300 per 8 ore al giorno, ndr). Ma quando (come accaduto per la strage di via Mariti a Firenze) si applica il metalmeccanico, il lavoratore percepisce un 30% in meno. Un taglio che incide sulle tutele e sulla sicurezza". Y.C.