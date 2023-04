Cantieri aperti a scuola Ecco i soldi dalla Metrocittà Ferraris, è pronto l’appalto

Dal Ferraris di Empoli al Checchi di Fucecchio, passando per l’istituto Enriques di Castelfiorentino. Se dal 2019 al 2023 la Città Metropolitana di Firenze ha investito sulla ristrutturazione delle scuole e la creazione e riorganizzazione di spazi circa 190 milioni di euro, anche l’Empolese Valdelsa ha ricevuto la sua parte. Soldi che serviranno a migliorare le infrastrutture o che, come nel caso del nuovo plesso che sorgerà nel polo scolastico di via Sanzio ad Empoli, consentiranno di costruirne di nuove. Sempre con l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli studenti o di aumentare il numero di aule a disposizione della popolazione scolastica del territorio.

"La Città Metropolitana - spiega il sindaco di Firenze e presidente dell’ente di palazzo Medici Riccardi, Dario Nardella - ha in pochi anni sostenuto una mole di interventi con una spesa mai sostenuta prima per le scuole. E’ il segno di come la Metrocittà ha assunto questa priorità della sua attività, complementare alla programmazione, al trasporto pubblico e alla viabilità, pilastri della nostra azione amministrativa". Per quanto riguarda quindi gli istituti dell’Empolese Valdelsa, la buona notizia è che sono stati appaltati i lavori per circa 6 milioni e 700mila euro che porteranno all’adeguamento sismico del Fermi, mentre per quanto riguarda il completamento del Ferraris secondo i criteri della bioarchitettura – spesa complessiva di circa 3,2 milioni di euro – siamo ormai in fase di appalto. Nuovi spazi per laboratori, aule e servizi igienici per consentirelo sviluppo della struttura scolastica, attraverso l’ampliamento di edifici esistenti, come richiesto dalla Metrocittà. Ed è praticamente a conclusione anche la procedura per l’appalto da 1,4 milioni di euro che porterà alla realizzazione della palestra del Checchi a Fucecchio.

Sono invece decisamente più avanti i lavori, cominciati nel 2021, per la nuova costruzione del plesso del Ferraris ad Empoli, un intervento da 8 milioni di euro che interessa anche il Fermi-Da Vinci e il Pontormo. In questo caso

si procede con l’intervento. E si procede anche a Castelfiorentino, dove si è reso necessario l’adeguamento strutturale della piscina a servizio dell’istituto Enriques. Anche in questo caso i lavori sono in corso e procedono spediti: si trattava di rifare la copertura ed altri interventi per un totale complessivo che ammonta a quasi 1,5 milioni di euro.

Tommaso Carmignani