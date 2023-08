Cantieri aperti a Ferragosto

Cantieri di Ferragosto nell’Empolese Valdelsa. Sulla superstrada FiPiLi, per messa in sicurezza del viadotto, prosegue il divieto di transito agli automezzi con massa superiore alle 44 tonnellate nel tratto tra Empoli Centro e Empoli Est in direzione Firenze. Il problema, causato dall’urto di un camion sul cavalcavia di Ponzano, continua a generare code importanti. La data di fine lavori è indicata a novembre prossimo. Nel Comune di Montespertoli, invece, si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 79 Lucardese per ripristino del piano viabile. Sarà così fino al 30 giugno del 2024. Per interventi di manutenzione si viaggia a senso unico alternato nel tratto delle strade di competenza del Centro Operativo di Bassa e Castelfiorentino della Zona Manutenzione 3, fino al prossimo 31 dicembre, mentre sulla strada provinciale 125 Certaldo-Lungagnana-Montespertoli, per lavori di manutenzione e tinteggiatura facciata di edificio con installazione di ponteggi, ancora senso unico alternato in corrispondenza della via Lungagnana al numero civico 140, in località Lungagnana, fino al prossimo 29 settembre.