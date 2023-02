I lavori sono già iniziati, i disagi dureranno ancora qualche giorno. L’amministrazione comunale di Montelupo che, per eseguire interventi di sostituzione e di sistemazione di griglie stradali in un tratto che interessa via Tassinari e il vicolo Raffaello Sinibaldi sono previste modifiche alla viabilità. Già ieri, oggi e fino a venerdì occhio al divieto di transito nella fascia oraria 9 - 18. Il divieto riguarderà il tratto di via Tassinari dal civico 10 al 24 e il vicolo Raffaello Sinibaldi dal civico 16 al 14. Intanto è stata posizionata l’idonea segnaletica stradale, che sarà rimossa tra due giorni a conclusione dei lavori.