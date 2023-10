Cantiere in centro, cambia la viabilità in un tratto di via Ridolfi

Cambia la viabilità in via Ser Ridolfi. Le modifiche disposte dal Comune entreranno in vigore lunedì dalle 9.30 alle 16.30, e riguarderanno un tratto della strada in corrispondenza del civico 56. L’intera area sarà recintata con transenne, per poter far svolgere l’attività di montaggio dell’orditura in legno con ausilio di camion gru. Il divieto di transito riguarderà tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

Dovrà inoltre essere regolarmente garantito il traffico pedonale lasciando una corsia di almeno un metro e mezzo: quando nel corso dell’occupazione saranno movimentate parti strutturali o comunque di ingenti dimensioni o verrà effettuata qualsivoglia operazione che renda il transito pedonale non sicuro, questo dovrà essere interrotto da moviere per il tempo necessario all’esecuzione dell’operazione stessa. Le disposizioni dell’amministrazione non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso.