Cantiere artistico Sperimentando nuovi linguaggi

CASTELFIORENTINO

Sono tre gli appuntamenti che oggi pomeriggio aprono ufficialmente la dodicesima edizione del festival "Teatro fra generazioni", che animerà Castelfiorentino fino a venerdì prossimo con spettacoli, incontri, laboratori, anteprime, prime nazionali e progetti dedicati alle nuove generazioni. Dalle ore 15 alle 23 presso l’ex Oratorio di San Carlo le artiste Cristina Mileti e Francesca Randazzo di Principio Attivo Teatro, daranno vita a "Casa mobile a pedali". Si tratta di un’esperienza intima pensata per uno spettatore per volta. Un breve viaggio nel micro mondo fatto di oggetti magici, segreti e storie che appartengono a Olinka e Petrilla, i due personaggi che abitano la casa. Alle 17 al Teatro del Popolo, poi, spazio alla prima nazionale di "Ulisse e la luna", a cura della compagnia Fontemaggiore, con Enrico De Meo e Valentina Renzulli. Drammaturgia e regia sono di Giuseppe Di Bello. La storia avventurosa di Ulisse, un bambino malinconico e schivo che vive nel seminterrato di un palazzina di trenta piani. Un giorno, oppresso dal grande peso di tutto quel cemento sopra di lui, decide di intraprendere un viaggio sorprendente all’interno del palazzo stesso; il suo obiettivo: andare a toccare il cielo. Così si mette in cammino per le scale e fa conoscenza con vari personaggi strambi, finché non arriva in cima ed incontra Aurora, da questo momento la sua vita prende una svolta del tutto inaspettata, diventando una meravigliosa, divertente ed emozionante avventura: un viaggio che lo porterà sulla luna, a scoprire che in verità è un "buco" che nasconde tantissime sorprese.

Tra tutte, l’amicizia con una bambina circense che durante uno spettacolo, come palla di cannone umana, fu sparata fin sulla luna. Infine, alle 21 sempre al Teatro del Popolo, La luna nel letto presenta "Cenerentola accross the universe" di Katia Scarimbolo per la regia di Michelangelo Campanale. Sul palco saliranno invece Maria Pascale, Diana Campanale, Luigi TaglienteSalvatore Marci e Giuseppe Di Puppo. Ripercorrendo i passi di Cenerentola, incontrando i personaggi della storia che si animano nella sua stanza e che prendono sostanza, forma e colore dalla tappezzeria delle pareti e dagli oggetti di uso quotidiano, la protagonista gioca, sogna e modifica la sua vita.