Cani, picco di abbandoni e richieste di aiuto

Il Comune aumenta l’impegno economico. Nell’anno 2022 che si è appena concluso le spese per il servizio di canile sono state più elevate di quello che era preventivabile per cui si è reso necessario per l’amministrazione integrare l’impegno di spesa. Questo il quadro che ha portato la giunta a investire maggiori risorse. Si sono registrate al mese di novembre 61 catture ed è stato possibile restituire ai legittimi proprietari soltanto 17 cani. Inoltre sono state abbandonate sul territorio comunale tre cucciolate di 7 cani l’una di taglia grande che sono stati tutti adottati ma che hanno richiesto l’impegno di risorse aggiuntive per test, vaccini, sterilizzazioni. I cani delle cucciolate sono stati tutti adottati ma ciò è avvenuto a discapito dei cani adulti presenti in canile. Secondo i dati ci sono stati anche tre ingressi in canile di cani di proprietà per episodi di morsicatura, le cui spese sono anticipate dal Comune e gravano sul servizio, pur venendo richiesto il rimborso alle famiglie proprietarie.

C. B.