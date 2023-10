Candidato a sindaco. Il Pd s’interroga. Incontri nella fase clou. Al vaglio 120 pareri

Se le primarie sono il rito fondante del Pd, le consultazioni del gruppo dirigente, più o meno allargato, sono una delle memorie positive dei partiti di massa che caratterizzarono la prima repubblica, formazioni in cui il gruppo dirigente non era certo una creatura evanescente ma un corpo solido, creato dalla ginnastica dell’impegno politico. Per questo, quando c’è da prendere decisioni importanti, prima delle primarie, che servono per designare un vincitore, c’è il lavoro politico, che nei migliori casi si concretizza, appunto, nelle consultazioni che permettono di tastare il polso ai gruppi dirigenti, ai vari livelli, dei partiti. Per questo il Pd, dovendo porsi il problema di individuare il successore di Brenda Barnini, ha affidato il compito di tastare il terreno alla consultazione del gruppo dirigente, in senso ovviamente allargato.

Altrimenti sarebbe bastata una riunione con alzata di mano, o altra modalità, a definire la questione del nome. Parlare con i dirigenti, e più in generale con i quadri del partito (ai vari livelli e nelle diverse articolazioni sociali), ha lo scopo di testare gli umori di una formazione politica ancora dotata di un seguito importante. La platea di coloro che vengono sentiti è composta da 120 persone, vale a dire i 60 componenti dell’assemblea comunale, l’organismo dirigente del partito, più gli invitati, 15, e più una serie di persone che spaziano dai consiglieri comunali (che non sono già tra gli invitati) agli esponenti del partito impegnati in associazioni di categoria dell’economia, del sindacato e di organizzazioni sociali cittadine. Le consultazioni sono già iniziate ma non sono ancora terminate, anche perché sondare una base di 120 persone non è un compito che si assolve in un batter d’occhio. Questi incontri vedono impegnati, nelle vesti di ‘conduttori’, diciamo così, il segretario della federazione dell’Empolese Valdelsa, Jacopo Mazzantini, il capogruppo in consiglio comunale, Simone Falorni, e la tesoriera del partito, Irene Macchi. A loro spetta il compito di ascoltare le diverse opinioni, partendo però da un dato di fatto: si chiedono profili politici, più che nomi. Certo, poi si arriva anche alle indicazioni precise, ma alla fine di un percorso logico-politico.

Abitualmente tra chi consulta ci dovrebbe essere il segretario del partito locale, che invece stavolta è sostituito dal responsabile politico della federazione perché il nome del segretario empolese, Lorenzo Cei, è tra quelli di cui si parla come di un possibile candidato alla successione di Barnini. Per chiarezza, insieme a lui ci sono il presidente del consiglio comunale, Alessio Mantellassi, e il vicesindaco e assessore all’urbanistica Fabio Barsottini. All’interno del partito, tutti e tre i dirigenti fanno parte della ’corrente’ di Bonaccini, come sappiamo molto presente negli organismi dirigenti, ancora non toccati dalle conseguenze dell’ascesa ai vertici del Nazareno, la sede nazionale del Pd, di Elly Schlein dopo le primarie. Intanto Brenda Barnini guarda, da buon dirigente politico e come ha fatto negli anni precedenti, anche a quel che accade in Toscana.