Candidati di FdI a colloquio con Schmidt

Turismo, con un’attenzione particolare agli Uffizi Diffusi, cultura, infrastrutture e viabilità. Sono i temi che hanno affrontato Federico Pavese, Emanuel Di Mauro ed Alessandro Scipioni, candidati a sindaco per il centrodestra rispettivamente a Montelupo, Capraia e Limite e Vinci, insieme ad Eike Schmidt (nella foto). I tre hanno incontrato l’ex-direttore della Galleria degli Uffizi, attuale candidato del centrodestra a Firenze, per proporre una nuova collaborazione fra i territori. "Un patto che ci auguriamo possa essere a posteriori quello fra il futuro sindaco metropolitano e i tre futuri sindaci di Montelupo, Capraia e Limite e Vinci – ha detto Pavese – che punta a sfruttare al massimo le potenzialità ancora inespresse legate al nostro territorio. Ho ringraziato Eike anche per l’interesse mostrato in tema di Uffizi Diffusi quando era direttore, con l’inclusione della Villa dell’Ambrogiana. Pensiamo poi che sia necessario puntare maggiormente sul turismo, sfruttando la continuità dei nostri territori legati dai temi di Leonardo Da Vinci e del Montalbano". Un discorso che, a detta di Pavese, Di Mauro e Scipioni, non può non passare dalla viabilità e dall’aspetto infrastrutturale. Iniziando dalla Fi-Pi-Li. "Ritengo che sia necessario un potenziamento della Fi-Pi-Li, magari sollecitandone il passaggio ad Anas – ha detto Pavese – i collegamenti restano fondamentali anche per il turismo, oltre che per le imprese e per i cittadini. Firenze è ’congestionata’ dai turisti, bisogna intercettarne i flussi". L’ultimo aspetto affrontato dai quattro riguarda infine la stazione di Montelupo-Capraia, interloquendo con Rfi. "Pensiamo che riqualificare la stazione sia fondamentale", ha concluso Pavese.