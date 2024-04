Camusso attesa in città

Oltre 200 persone per festeggiare il 25 aprile al circolo Arci di Casenuove. Il pranzo organizzato dal Pd è stato un successo. Erano presenti Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana e Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centro sinistra a Empoli. Simone Falorni, segretario del Pd Empoli, ha letto il monologo di Scurati censurato dalla Rai, stigmatizzando i rigurgiti fascisti che arrivano da una parte politica che sta al governo: "C’è chi oscura un monologo di un intellettuale, chi ostacola le donne per l’interruzione di gravidanza, sono atti che mostrano la limitazione della nostra libertà. Non possiamo accettarlo".

Amedeo Cantini, segretario dei giovani dem di Empoli, ha detto: "Non possiamo minimizzare le censure e le manganellate agli studenti di Pisa e Firenze, non ce lo possiamo più permettere, perché questo Governo, questo modo di fare hanno un solo obiettivo, dividere il Paese. È in gioco la democrazia". Emiliano Fossi ha ringraziato i tanti volontari della casa del popolo e i Gd che hanno servito il pranzo: "Vengo sempre volentieri a Casenuove, soprattutto in questa giornata che è un’occasione per ricordarci da dove veniamo, i luoghi in cui donne e uomini hanno dato la vita per ciascuno di noi, per liberarci dal nazifascismo".

Alessio Mantellassi ha tenuto a ringraziare tutto il consiglio del circolo di Casenuove sottolineando che "siamo una bella comunità. In questa campagna elettorale ci differenzia lo stile, noi abbiamo scelto di essere gentili". Poi l’annuncio: "La senatrice del Pd Susanna Camusso sarà con noi al corteo del 1° maggio".