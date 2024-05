Campinoti per l’energia: "pulita e sana"

Una riflessione sull’ambiente e sulla sua tutela, da parte del candidato del centrodestra empolese Simone Campinoti. "Purtroppo è inutile negare che l’inquinamento radio non è più reversibile e non è certo generato solo dalla telefonia – commenta – quindi lasciamo ai veri tecnici capire dov’è il vero limite della pericolosità. Quindi mi auspico, da sindaco, di poter fare dei seminari divulgativi seri a Empoli per spiegare alla gente interessata a capire davvero come stanno le cose e ad evitare strumentalizzazioni della paura a fini ideologici, spesso ad opera di persone e/o politici ignoranti o senza scrupoli che proprio sulla paura cercano consensi". Una riflessione che deriva dagli ultimi fatti di cronaca perché al candidato "salta all’occhio un comportamento assurdo dell’amministrazione, che da una parte fa spuntare antenne bruttissime sui tetti, senza chiedere nulla a nessuno come sarebbe invece previsto dalle regole, e dall’ altra impedisce spesso con regole assurde di montare in città pannelli fotovoltaici o sistemi di energia termica o micro generatori eolici, molto utili a ridurre l’ inquinamento. Insomma, antenne sì e pannelli no? Non mi risulta che nessun sindaco, stufo di questa follia, abbia mai preso carta e penna per scrivere ai Ministri competenti chiedendo norme e leggi più furbe per salvare il pianeta".