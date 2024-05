Campinoti pensa ai giovani: "Servono luoghi di svago"

"È nostra intenzione dare ai giovani di Empoli e di tutta l’area Empolese valdelsa uno spazio per attività ludiche che diventi contenitore di realtà locali dove si possono esprimere e divertirsi". È quanto afferma Simone Campinoti, candidato sindaco di Empoli della coalizione di centrodestra. "Da anni manca un vero e proprio spazio dove socializzare e riunirsi – gli fa eco Samuele Castellaneta, candidato al consiglio comunale per Fdi –. I nostri ragazzi sono costretti ad andare a Firenze per una serata in discoteca. Gli ridaremo la possibilità di un luogo di aggregazione sicuro e che possa essere sfruttato nella sua totalità diurna e notturna". "Abbiamo individuato già

l’area che può ospitare il nostro progetto e con alcuni piccoli accorgimenti può essere già attivo e funzionante", conclude Campinoti. "Inoltre il nostro interesse – sostiene la candidata consigliera Daniela Simonetti – è creare un comitato formato da imprenditori locali per definire insieme e con loro gestire le varie attività che verranno promosse".