Campinoti, i big in campo: "Questo è il centrodestra. Sicurezza al primo posto. Poi il lavoro e l’industria"

Il centrodestra cala i suoi assi per la presentazione ai cittadini della candidatura di Simone Campinoti a Empoli. Un parterre d’eccezione con l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), i senatori Manfredi Potenti (Lega) e Paolo Marcheschi (FdI), i deputati Erica Mazzetti (FI) e Fabrizio Rossi (FdI), il vicepresidente del consiglio regionale Marco Stella (FI) e i consiglieri di FdI Elisa Tozzi e Francesco Torselli, oltre agli esponenti locali della coalizione. Il centrodestra ha voluto fare cerchio intorno al suo candidato delimitando ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, con ovvio riferimento alla querelle con Andrea Poggianti.

Quella di Campinoti è una "candidatura che trova il centrodestra unito per vincere le elezioni", dice con tono fermo Ceccardi, "la polemica finisce sul nascere, il centrodestra è qui e non altrove" chiosa Rossi. Torselli non cede di una virgola e stuzzica Poggianti: "Campinoti – spiega – è la persona giusta per vincere in una zona storicamente ostica come Empoli. I partiti si confrontano e scelgono, e si deve accettare le decisioni. Chi si pone fuori sbaglia a prescindere". La deputata Mazzetti svela che fu Forza Italia a lanciare la proposta Campinoti alla coalizione: "Ho l’orgoglio di averlo individuato, con Stella abbiamo capito che era la persona giusta. Lo abbiamo voluto tutti". Il centrodestra rivendica insomma la scelta dell’imprenditore Campinoti: "Ha alle spalle – spiega Potenti - una esperienza professionale di alto livello che ci è sembrata potesse rappresentare quella che è una realtà importante nel cuore della Toscana". Mazzetti ricorda che "Empoli è il terzo distretto industriale toscano" e che "serve un candidato a sindaco che sia un imprenditore, concreto e pragmatico, che possa ad esempio intervenire su infrastrutture mediocri come la Fi-Pi-LI". Mazzetti ricorda come FI "da sempre si è aperta alla società civile perché crediamo che la politica la fa chi conosce il territorio. Quando poi uno fa il candidato diventa un politico". Per consolidare questa anima civica Campinoti ha peraltro reso nota la nascita di una lista ad hoc. A guardare i punti resi noti del programma, che sarà presentato solo nelle prossime settimane, l’impronta di centrodestra è evidente: "Al primo posto la sicurezza – ha detto Campinoti – poi il lavoro e l’industria. Temi collegati, perché un posto sicuro diventa attrattivo. All’estero gli imprenditori hanno canali diversi, la città è più pulita e va tutto liscio, allora pensi: o sei complice o ti metti in gioco". Proprio il tema della sicurezza sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare, a destra, il bicchiere: "Quando 5 persone armate e incappucciate, due anni fa, erano fuori da casa mia con dentro me e la mia famiglia mi sono convinto. Sono cose che ti cambiano". Una scelta di campo precisa, quindi, che parte dal "pragmatismo", termine più volte evocato, e da una critica alla sinistra: "Ero con Iv, alleato del Pd, e lì ho trovato un atteggiamento totalitario. Dei quattro candidati sono l’unico che lavora e ha dato lavoro a tante famiglie".

Giovanni Mennillo